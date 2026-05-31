"Santa Cruz deve valorizar mais os seus jovens"

A estrutura concelhia da JSD Santa Cruz dinamizou, na quinta-feira passada, a primeira edição da 'JSD Talks', uma iniciativa de debate e de partilha de experiências. 'Empreendedorismo Jovem' foi o tema seleccionado para uma sessão que teve Francisco Quintal, fundador e líder do grupo de corrida AtlanticRunners, e Cristina Baptista, fashion designer e criadora da marca My Soul by CB, como oradores.

Segundo nota à imprensa, Mariana Martins, presidente da JSD Santa Cruz, afirma que o objectivo foi “dar a conhecer, pela voz dos próprios, a origem, a história e as dificuldades destes projectos empreendedores”. Quanto aos jovens oradores convidados, a dirigente social-democrata destaca também “a capacidade de prospeção de mercado e de criação de oportunidades e caminhos alternativos”.

JSD que aproveitou esta iniciativa para criticar a atenção dada pela gestão camarária aos mais novos. “Santa Cruz tem talento jovem que merece maior valorização. Se assim não for, esse talento foge para outros concelhos”, assinala a juventude do PSD, exigindo “que haja maior vontade de convidar e incluir este tipo de jovens nos grandes eventos das freguesias e do município”.

Também em relação ao tecido empresarial, a JSD Santa Cruz aponta prioridades que, no entender dos sociais-democratas, a Câmara Municipal não tem assumido. “O nosso concelho tem potencial para acolher empresas, dada a sua localização geográfica e dimensão territorial. A eliminação da derrama municipal - imposto que incompreensivelmente continua a ser cobrado pelo JPP - é um imperativo para tornar Santa Cruz mais atractiva para as empresas.”

Os jovens sociais-democratas concluem o balanço desta iniciativa salientando a necessidade de uma maior aposta “em espaços de coworking, na criação de uma rede de contactos para jovens empreendedores e em apoios financeiros específicos”.