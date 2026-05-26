O evento 'Santa Cruz em Flor 2026' termina no domingo.

No sábado, 30 de Maio, a animação começa pelas 17h00, na Praça Padre Patrocínio Alves, com dança contemporânea pelo 'The Studio'. Segue-se animação de rua a cargo da TRAGA - Associação de Folclore Tradições de Gaula e Swingada do Furor. Pelas 19h30 decorre o concerto de António Duailibi e a noite termina com um concerto protagonizado pela Banda Municipal de Santa Cruz que convida Petra Gomes.

No domingo, dia 31 de Maio, pelas 16h00, a animação começa com o Teatro Bolo do Caco com o projecto 'Cana de Açúcar', seguido do cortejo alegórico pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira e o Grupo Fitness Team. Pelas 18h00 serão entregues os prémios do concurso de jardins 'Santa Cruz em Flor'. A partir das 18h30 acontecem os concertos protagonizados por As Pedras e Tomás Noronha. Os cenários em flor pelo centro histórico de Santa Cruz podem ainda ser visitados até ao último dia.

A exposição da Casa da Cultura de Santa Cruz 'Indígena, exótica, invasora' permanece até ao dia 17 de Junho, com pintura e instalações artísticas pelo artista Adonis Galvão.