Prisão preventiva para suspeito de violação de mulher de 80 anos em Santa Cruz

O Ministério Público da Comarca da Madeira, através dos serviços de Santa Cruz, deteve e apresentou a primeiro interrogatório judicial um homem de 29 anos, fortemente indiciado pela prática de um crime de violação contra uma mulher de 80 anos.

Os factos terão ocorrido em Janeiro deste ano, no interior do estabelecimento explorado pela vítima, no concelho de Santa Cruz. Segundo a nota, o arguido terá aproveitado o facto de a vítima se encontrar sozinha para a encurralar atrás do balcão e a violar.

O Ministério Público refere ainda que o suspeito sofre de perturbações mentais e terá aproveitado uma saída de um estabelecimento de saúde psiquiátrica onde se encontrava internado, em tratamento, para praticar os alegados factos.

Na sequência do interrogatório judicial, realizado ontem, foi aplicada ao arguido a medida de coacção de prisão preventiva, a cumprir numa unidade de psiquiatria em estabelecimento prisional.

O inquérito prossegue sob direcção do Ministério Público de Santa Cruz e da Polícia Judiciária do Funchal.