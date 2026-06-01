SANAS auxiliou 9 pessoas no mar em Maio

Ao longo do mês de Maio, nove pessoas foram auxiliadas em operações de busca e salvamento marítimo realizadas pelo SANAS Madeira, num total de seis activações que mobilizaram meios e operacionais durante quase 16 horas consecutivas em missão.

Segundo nota da Associação Madeirense para o Socorro no Mar, as suas embarcações "percorreram 100 milhas náuticas para garantir o resgate e a segurança de todos os envolvidos".

No mesmo período, as missões de apoio a diversos registaram uma actividade expressiva: foram recebidos oito pedidos de segurança e socorro, tendo sido garantida protecção a 1.164 desportistas ao longo das actividades náuticas realizadas na costa da Madeira. Desses, 14 necessitaram de assistência directa.

As missões de patrulhamentos costeiros preventivos não registaram activações em Maio.

Em termos acumulados nos primeiros cinco meses de 2026, o balanço anual contabiliza 13 activações de busca e salvamento, com 13 pessoas auxiliadas e uma fatalidade a lamentar, num total de 27 horas e 26 minutos de operação e 163,1 milhas náuticas navegadas.