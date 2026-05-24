Noite de trabalho para os Bombeiros Voluntários Madeirenses

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses registaram uma noite sem acidentes graves ou ocorrências consideradas críticas, embora marcada por um elevado número de serviços de socorro.

Fonte da corporação explicou ao DIÁRIO que “não tivemos grandes acidentes nem situações muito graves, mas foi uma noite com muito serviço”, destacando o volume de ocorrências ao longo do turno.

Entre os casos que suscitaram maior atenção estiveram situações relacionadas com problemas cardíacos, segundo relatou o operacional ouvido pelo DIÁRIO.