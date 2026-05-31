Céu pouco nublado e pequena subida da temperatura mínima na Madeira
De acordo com o Instituto Português e da Atmosfera (IPMA), a Madeira terá hoje céu em geral pouco nublado, aumentando de nebulosidade a partir do final da tarde.
É esperado vento fraco a moderado (até 30 km/h) de norte/nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nos extremos leste e oeste da ilha e nas terras altas.
Está prevista uma pequena subida da temperatura mínima, que será de 19 no Funchal e de 17 no Porto Santo. A máxima será de 25 e 21, respectivamente.
Quanto ao estado do mar, na na costa norte as ondas serão de nordeste com 1,5 a 2 metros e na costa sul as ondas são do quadrante sul com 1 a 1,5 metros.
A temperatura da água do mar será de 19/20 graus.