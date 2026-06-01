 DNOTICIAS.PT
Desporto

Mini praticantes de Taekwondo competiram no tatami

Fotos DR/ATKDM
Fotos DR/ATKDM

A Associação de Taekwondo da Madeira organizou no passado sábado, o Torneio da Madeira de Combates Infantil, que se realizou no Pavilhão da Camacha.

Participaram neste Torneio cerca de vinte atletas, dos seguintes clubes madeirenses, a saber: CD Unidos da Camacha, CS Marítimo, CD Mar e Serra e CD MadTornados.

Este torneio foi realizado como os novos coletes electrónicos infantis Daedo Hero, que regista automaticamente os pontos dos atletas, aquando do impacto com os pontapés e socos.

De referir que no escalão infantil até aos 11 anos não é permitido bater na cabeça, apenas no colete.

"Os nossos jovens atletas mostraram muito entusiasmo e empenho nos combates, tendo apresentado um bom nível técnico adequado a estas idades", salienta a ATKDM. "No final foram entregues as merecidas medalhas aos atletas".

Classificação Final:

Infantis Femininos:

1º.Lugar – Maria Prats (CD MadTornados)

Infantis Masculinos:

1º.Lugar – Isaac Vieira (CD MadTornados)

2º.Lugar – João Freitas (CS Marítimo)

3º.Lugar – Vasco Lopes (CD Unidos da Camacha)

3º.Lugar – Matias Silva (CD Unidos da Camacha)

Pré-Cadetes Femininos:

1º.Lugar – Leonor Pires (CD Unidos da Camacha)

2º.Lugar – Kateryna Drozdova (CS Marítimo)

3º.Lugar – Bárbara Prats (CD MadTornados)

Pré-Cadetes Masculinos:

1º.Lugar – Dmytro Drozdov (CS Marítimo)

2º.Lugar – Gustavo Silva (CD Unidos da Camacha)

3º.Lugar – António Barazarte (CD MadTornados)

3º.Lugar – Santiago Lopes (CD Unidos da Camacha)

0
 Comentários