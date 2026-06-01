Mini praticantes de Taekwondo competiram no tatami
A Associação de Taekwondo da Madeira organizou no passado sábado, o Torneio da Madeira de Combates Infantil, que se realizou no Pavilhão da Camacha.
Participaram neste Torneio cerca de vinte atletas, dos seguintes clubes madeirenses, a saber: CD Unidos da Camacha, CS Marítimo, CD Mar e Serra e CD MadTornados.
Este torneio foi realizado como os novos coletes electrónicos infantis Daedo Hero, que regista automaticamente os pontos dos atletas, aquando do impacto com os pontapés e socos.
De referir que no escalão infantil até aos 11 anos não é permitido bater na cabeça, apenas no colete.
"Os nossos jovens atletas mostraram muito entusiasmo e empenho nos combates, tendo apresentado um bom nível técnico adequado a estas idades", salienta a ATKDM. "No final foram entregues as merecidas medalhas aos atletas".
Classificação Final:
Infantis Femininos:
1º.Lugar – Maria Prats (CD MadTornados)
Infantis Masculinos:
1º.Lugar – Isaac Vieira (CD MadTornados)
2º.Lugar – João Freitas (CS Marítimo)
3º.Lugar – Vasco Lopes (CD Unidos da Camacha)
3º.Lugar – Matias Silva (CD Unidos da Camacha)
Pré-Cadetes Femininos:
1º.Lugar – Leonor Pires (CD Unidos da Camacha)
2º.Lugar – Kateryna Drozdova (CS Marítimo)
3º.Lugar – Bárbara Prats (CD MadTornados)
Pré-Cadetes Masculinos:
1º.Lugar – Dmytro Drozdov (CS Marítimo)
2º.Lugar – Gustavo Silva (CD Unidos da Camacha)
3º.Lugar – António Barazarte (CD MadTornados)
3º.Lugar – Santiago Lopes (CD Unidos da Camacha)