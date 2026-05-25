Semana arranca com céu pouco nublado na Madeira
A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o estado do tempo nesta segunda-feira na Madeira aponta para céu em geral pouco nublado, apresentando períodos de mais nebulosidade até ao fim da manhã.
O vento vai soprar fraco a moderado (10 a 30 km/hora) do quadrante leste, por vezes forte (até 40 km/hora) nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira até ao início da manhã.
As temperaturas vão oscilar entre os 17 e os 22 graus na ilha do Porto Santo e entre os 17 e os 25 graus na ilha da Madeira.
Especificamente para a área do Funchal, oéu vai apresentar-se em geral pouco nublado, com vento fraco (inferior a 15 km/hora).
Em relação ao estado do mar, na Costa Norte teremos ondas de nordeste com 1,5 metros de altura, passando gradualmente a ondas de noroeste. Na Costa Sul as ondas serão do quadrante sul inferiores a 1 metro de altura.
A temperatura da água do mar vai rondar os 19/20ºC.