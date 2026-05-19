Céu muito nublado esta quarta-feira

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira, 20 de Maio, períodos de céu muito nublado, vento fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante leste, rodando para norte/nordeste a partir do meio da tarde. Antevê, ainda, uma pequena subida de temperatura nas terras altas.

No Funchal, o tempo não estará muito diferente. Estão previstos períodos de céu muito nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h).

As temperaturas vão oscilar entre os 17 e os 22ºC na Madeira e os 16 e 21ºC no Porto Santo.

No que concerne ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de noroeste com 1,5 a 2 metros, diminuindo para 1 a 1,5 metros no final do dia e na costa sul inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 18/19ºC.