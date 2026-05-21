Céu pouco nublado para esta sexta-feira
As previsões do Instituto
Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta sexta-feira, dia 22 de Maio de
2026, apontam para céu em geral pouco nublado.
Vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte, soprando por vezes
forte (até 40 km/h) nas terras altas da Madeira a partir
da tarde. Pequena descida da temperatura máxima nas terras altas.
REGIÃO DO FUNCHAL:
Céu em geral pouco nublado.
Vento fraco (inferior a 15 km/h).
ESTADO DO MAR
Costa Norte: Ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros.
Costa Sul: Ondas de oeste/sudoeste com 1 a 1,5 metros.
Temperatura da água do mar: 19/20ºC