Pequena subida das temperaturas nas terras altas esta terça-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira, 19 de Maio, no arquipélago da Madeira, céu geralmente muito nublado, com aguaceiros fracos, mais prováveis na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira.

O vento deverá soprar fraco a moderado, até 25 km/h, predominando de nordeste, estando ainda prevista uma pequena subida da temperatura nas terras altas. Para a região do Funchal, a previsão aponta para períodos de muita nebulosidade, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos. O vento será fraco, inferior a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de noroeste com um a um metro e meio, enquanto na costa sul as ondas deverão ser inferiores a um metro. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 18 e os 19 graus Celsius.