Dois doentes transportados do Porto Santo

A Força Aérea Portuguesa com apoio das duas corporações de Porto Santo e Santa Cruz, transportaram dois doentes entre as duas ilhas do Arquipélago da Madeira.

"A Esquadra 751 - 'Pumas' realizou, entre ontem à noite e hoje ao início da tarde, dois transportes de um doente cada", informa a FAP numa publicação nas redes sociais (X), dando conta deste transporte ocorrido na noite de sábado e na tarde de domingo.

"Para ambas as missões, que decorreram entre ilhas do arquipélago da Madeira, foi empenhado um helicóptero EH-101 Merlin", acrescenta.