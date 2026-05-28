Céu nublado e aguaceiros para esta sexta-feira
As previsões do Instituto
Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta sexta-feira, 29 de Maio de
2026, apontam para céu com períodos de muita nebulosidade. Possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e
dispersos, em especial na vertente norte
e nas terras altas da ilha da Madeira. Vento
fraco a moderado (até 30 km/h) de norte/nordeste, podendo
soprar por vezes forte (até 40 km/h) nos extremos leste e oeste
da ilha da Madeira no final do dia.
REGIÃO DO FUNCHAL:
Céu com períodos de muita nebulosidade.
Vento fraco (inferior a 15 km/h).
Costa Norte: Ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros.
Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 metro.
Temperatura da água do mar: 20/21ºC