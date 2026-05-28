Céu nublado e aguaceiros para esta sexta-feira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta sexta-feira, 29 de Maio de 2026, apontam para céu com períodos de muita nebulosidade. Possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos, em especial na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira. Vento fraco a moderado (até 30 km/h) de norte/nordeste, podendo

soprar por vezes forte (até 40 km/h) nos extremos leste e oeste

da ilha da Madeira no final do dia.



REGIÃO DO FUNCHAL:

Céu com períodos de muita nebulosidade.

Vento fraco (inferior a 15 km/h).



Costa Norte: Ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 metro.

Temperatura da água do mar: 20/21ºC