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Madeira

Céu nublado e aguaceiros para esta sexta-feira

FOTO DR
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As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta sexta-feira,  29 de Maio de 2026, apontam para céu com períodos de muita nebulosidade. Possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos, em especial na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira. Vento fraco a moderado (até 30 km/h) de norte/nordeste, podendo
soprar por vezes forte (até 40 km/h) nos extremos leste e oeste
da ilha da Madeira no final do dia.

REGIÃO DO FUNCHAL:
Céu com períodos de muita nebulosidade.
Vento fraco (inferior a 15 km/h).

Costa Norte: Ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros.
Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 metro.
Temperatura da água do mar: 20/21ºC

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