Treinador Jorge Jesus retrata-se após visar passagem de Marco Silva pelo Sporting

O treinador português de futebol Jorge Jesus, do Al Nassr, retratou-se hoje sobre declarações nas quais visou a passagem do antecessor Marco Silva pelo Sporting, numa altura em que o técnico do Fulham tem sido associado ao Benfica.

"O Marco é um treinador com um talento enorme. Treinou o Sporting, que é um dos melhores clubes do mundo! Por ele tenho muito respeito e consideração!", pode ler-se numa mensagem publicada nas redes sociais pelo técnico do recém-campeão saudita Al Nassr, que integra os internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e João Félix no plantel.

No domingo, quando regressou a Portugal e falou à comunicação social no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, Jorge Jesus foi questionado sobre a hipótese de Marco Silva suceder a José Mourinho no Benfica e afirmou que o técnico dos ingleses do Fulham ainda não tinha orientado "uma grande equipa".

"Ele já esteve em Portugal a treinar, não treinou uma grande equipa, mas também não treinou uma grande equipa em Inglaterra. Acredito no trabalho do Marco", disse Jorge Jesus, de saída do Al Nassr ao fim de uma época.

Marco Silva comandou o Sporting em 2014/15 e conquistou uma Taça de Portugal, antes de ser rendido por Jorge Jesus, que veio do rival lisboeta Benfica e passou três temporadas nos 'leões', arrebatando uma Taça da Liga e uma Supertaça Cândido de Oliveira até à sua saída, em maio de 2018, na sequência da invasão à Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.

Depois da experiência no Sporting, precedida pela estreia com o Estoril Praia, Marco Silva foi campeão grego ao serviço do Olympiacos, em 2015/16, e passou uma década em Inglaterra, entre Hull City, Watford, Everton e Fulham, que conduziu ao título de campeão do segundo escalão em 2021/22 e treinou na Premier League nas quatro épocas seguintes.

Marco Silva, de 48 anos, está em fim de contrato com os londrinos e tem sido associado pela imprensa desportiva portuguesa como um dos candidatos ao comando do Benfica, numa altura em que José Mourinho é colocado na rota de um eventual regresso aos espanhóis do Real Madrid 13 anos depois.