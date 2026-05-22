Madeirenses Mateus Jesus e Cristina Neves ‘brilham’ por Portugal

A prestação de Mateus Jesus e Cristina Neves esteve em grande destaque no Encontro Internacional de Estafetas, realizado em Villafranca de los Barros, onde a Seleção Nacional de atletismo alcançou um total de cinco recordes nacionais nos escalões de Sub-20 e Sub-23.

Formados no C.S. Marítimo, e treinados por Filipa Freitas, ambos continuam a afirmar-se ao mais alto nível, sendo exemplos do sucesso da formação madeirense. Atualmente, seguem percursos distintos: Mateus Jesus mantém-se como atleta verde-rubro, enquanto Cristina Neves representa o S.L. Benfica, após a sua mudança para Lisboa por motivos académicos.

No plano competitivo, Mateus Jesus integrou a estafeta de 4x100 metros misto Sub-20, contribuindo decisivamente para o novo recorde nacional fixado em 43,65 segundos, ao lado de Katerina Quinn, Martim Noronha e Tatiana Almeida. A sua velocidade e consistência foram determinantes para o sucesso da equipa.

Já Cristina Neves esteve igualmente em evidência na estafeta feminina de 4x400 metros Sub-20. Com Margarida Oliveira, Admizia Andrade e Diana Indeque, registou o tempo de 3:40.14, ficando a apenas 14 centésimas da marca de qualificação interna para o Campeonato do Mundo da categoria, um desempenho que reforça o seu crescimento e importância na equipa nacional.

Para além do contributo destes dois atletas, a Seleção Nacional brilhou colectivamente, alcançando recordes também nas disciplinas 4x100m misto Sub-23 (42.68) e 4x400m misto Sub-20 (3:30.32)

O ponto mais alto da competição surgiu na estafeta de 4x100 metros Sub-20 masculina, que estabeleceu um novo recorde nacional de 39.96 segundos e garantiu qualificação direta para o Campeonato do Mundo Sub-20, a realizar nos Estados Unidos.

Com uma comitiva de 38 atletas, liderada por Rui Norte e Daniela Ferreira, Portugal demonstrou grande qualidade e profundidade nos escalões jovens.