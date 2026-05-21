Madeirense Leonardo Jardim apresentado como treinador do Sporting há 13 anos
‘Canal Memória’ recua até 2013
O treinador madeirense Leonardo Jardim, actualmente aos comandos do Flamengo, no Brasil, cumpriu o seu sonho de criança há precisamente 13 anos, quando se tornou treinador do Sporting. Foi apresentado pelo presidente Bruno Carvalho.
“Estou extremamente feliz por esse sonho ter acontecido. O resto da minha carreira tem sido por objectivos traçados, chegando agora a este clube”, revelou na conferência de imprensa de apresentação, concretizada a 20 de Maio de 2013.
Foi aos 33 anos que saiu da Madeira para treinar o Desportivo de Chaves e traçou um objectivo: abandonar a profissão caso não atingisse a I Liga até aos 38 anos. Curiosamente, tinha essa idade quando assumiu o comando técnico do Sporting e, desde aí, ainda não parou.
Leonardo Jardim mostrou-se agradecido pelo voto de confiança do presidente Bruno Carvalho. “Estou extremamente feliz por esse sonho ter acontecido. Estou feliz de forma pessoal, porque estou no clube de que gosto, e profissional, por representar um dos maiores clubes portugueses”, disse.
Antes de chegar ao Sporting, passou ainda pelo Beira-Mar, Sporting de Braga e Olympiacos. Saiu dos leões para o Mónaco, na época 2014/2015, orientando depois o Al-Hilal, Shabab Al-Ahli, Al-Rayyan, Al-Ain e o Cruzeiro.