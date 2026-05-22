Eduardo Jesus defende equilíbrio entre turismo, ambiente e qualidade de vida

O secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, defendeu, esta sexta-feira, a importância do trabalho em rede e da reflexão conjunta na construção de um modelo sustentável para o turismo de natureza na Madeira, considerando que “juntos somos uma multidão imparável”. A declaração foi proferida na abertura das I Jornadas do Pedestrianismo, iniciativa promovida pela Câmara Municipal de São Vicente dedicada ao debate sobre o papel estratégico do pedestrianismo na Região Autónoma da Madeira.

Segundo nota à imprensa, perante especialistas, investigadores, operadores turísticos, docentes e agentes ligados ao turismo de natureza, Eduardo Jesus considerou o evento “um momento de eleição” para pensar o território, a sustentabilidade e a relação entre turismo e natureza, sublinhando a importância da participação coletiva na definição de soluções para o sector.

O governante destacou ainda o percurso desenvolvido pelo movimento do pedestrianismo na Madeira e elogiou a persistência dos seus promotores, referindo que é através dessa “saudável teimosia” que se consolidam projetos com impacto regional. “As boas ideias nascem da reflexão conjunta, da crítica construtiva e da capacidade de ouvir diferentes contributos”, afirmou.

Na sua intervenção, Eduardo Jesus salientou as medidas implementadas pelo Governo Regional, através do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, para garantir uma utilização mais equilibrada e sustentável dos percursos pedestres. Entre elas, destacou o estudo da capacidade de carga dos trilhos, desenvolvido em parceria com a Universidade da Madeira, a definição de limites diários de utilização e a criação de ferramentas digitais de gestão de acessos.

“O nosso dever é melhorar continuamente”, afirmou o secretário regional, defendendo uma avaliação permanente das medidas adotadas, de forma a garantir equilíbrio entre preservação ambiental, atividade turística e bem-estar da população residente. Eduardo Jesus reforçou ainda que “a natureza é, acima de tudo, para ser fruída pelos madeirenses”, alertando para a necessidade de assegurar uma convivência saudável entre o turismo e a comunidade local.

O governante destacou igualmente a relevância da educação ambiental e da sensibilização das novas gerações, considerando fundamental investir na formação dos mais jovens para promover uma relação responsável com a natureza e com o património ambiental da Região.

Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, José Carlos Gonçalves, manifestou a ambição de afirmar o concelho como “o centro do pedestrianismo” na Madeira, destacando o potencial natural do território, nomeadamente a extensa mancha de Laurissilva e a diversidade de trilhos existentes.

Já o presidente da Associação Retoiça, Filipe Teixeira, recordou o percurso iniciado há dez anos pelo movimento regional do pedestrianismo, evocando a primeira edição do encontro regional organizada a partir de “uma simples folha A4”, idealizada por Rui Nelson. “Hoje temos uma rede viva, estruturada e cheia de energia”, afirmou.

As I Jornadas do Pedestrianismo incluem ainda uma componente formativa certificada pela Direção Regional de Educação, com 12h30 de formação acreditada para docentes de todas as áreas. O programa prossegue este sábado com o Encontro Regional de Pedestrianismo, no Chão dos Louros, aproximando o debate técnico da experiência prática no território.