João Gião é o novo treinador do Nacional

João Gião é o substituto de Tiago Margarido no comando técnico do Nacional, apurou o DIÁRIO. Neste momento existe em acordo de princípio entre clube e treinador e que deverá terminar, em breve, na assinatura de um contrato. O novo técnico da equipa alvinegra tem 39 anos, é natural de Montemor-o-Velho, e na temporada que agora terminou orientou a equipa B do Sporting, formação leonina que terminou no 13.º lugar na II Liga com 42 pontos. Contudo, durante várias jornadas, o Sporting B andou na liderança do campeonato e foi alvo de muitos elogios pela qualidade do futebol praticado.

No percurso de João Gião enquanto treinador estão passagens pelos escalões de formação do Benfica. No futebol sénior foi treinador adjunto no Moreirense, Paços Ferreira, Académica, Sacavenense, Pinhalnovense, Atlético, Guiné-Bissau, Melaka United, Grasshoppers, Lausanne. Foi ainda coordenador técnico da formação dos franceses do Bordeaux.

Através do Nacional, João Gião vai estrear-se como treinador na I Liga.