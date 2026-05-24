Rui Borges assume que época "não foi positiva" para Sporting após derrota na final da Taça

O treinador do Sporting assumiu hoje, após a derrota na final da Taça de Portugal de futebol, que a época 2025/26 "não foi positiva", considerando que a equipa falhou nos momentos decisivos.

"A época não acaba por ser positiva porque não conseguimos. Queríamos muito e não fomos capazes. Não podemos ficar felizes com esta época", afirmou o técnico, na conferência de imprensa após a derrota por 2-1, no prolongamento, frente ao Torreense, na final da Taça, admitindo que o desfecho da temporada pode deixar marcas no grupo, pela incapacidade de conquistar os objetivos definidos.

Em relação ao jogo de hoje, Rui Borges afirmou que o Sporting não ganhou porque não mereceu, acrescentando: "Devíamos ter feito mais e melhor e não fomos capazes".

O treinador afastou explicações relacionadas com preparação física ou fatores externos, defendendo antes que a equipa falhou nos "momentos-chave".

"Não tem a ver com preparação. Em momentos chaves não fomos tão fortes como deveríamos. Mesmo estando nas decisões, não conseguimos. Claro que dói, mas temos de crescer e melhorar", disse.

Rui Borges comentou ainda a reação dos adeptos, que assobiaram a equipa após o final do jogo no Estádio Nacional, considerando a contestação natural após o desfecho da época, embora tenha apelado ao respeito.

"Os adeptos foram incansáveis durante toda a época, mas há que perceber que tem de haver respeito. Não achei que fosse nada fora do normal. A época acaba por não ser positiva porque não conseguimos, queríamos muito. Não podemos ficar felizes com esta época", referiu o técnico, que no início de maio renovou contrato, ficando vinculado ao clube até junho de 2028.

Rui Borges, que em dezembro de 2024 deixou o Vitória de Guimarães para assumir o comando do Sporting após a saída de João Pereira, o sucessor de Rúben Amorim, recordou o contexto difícil em que chegou aos 'leões'.

"Já entrei no Sporting sobre brasas. A contestação é natural e normal. Isto não acontece só no Sporting. Percebo, compreendo e entendo", disse o técnico que na época passada levou o clube à conquista do bicampeonato e da Taça de Portugal.

No jogo em procurava a 19.ª Taça de Portugal do seu historial, o Sporting foi derrotado pela formação de Torres Vedras, a primeira de escalões inferiores a conquistar um troféu, com uma grande penalidade convertida por Stopira, aos 113 minutos do prolongamento, depois do empate 1-1 no tempo regulamentar, ditada pelos tentos de Kevin Zohi, aos quatro minutos, para os 'azuis grená' e Luis Suárez, aos 54 para os 'leões'.

Após a derrota de hoje, o Sporting, que conseguiu entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões, fechou a época sem troféus, tendo perdido a Supertaça para o Benfica e terminado a I Liga na segunda posição, atrás do campeão FC Porto.