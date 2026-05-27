 DNOTICIAS.PT
Madeira

Governo Regional prepara novos incentivos para minimizar impacto da crise energética

Medidas foram anunciadas por José Manuel Rodrigues, na sequência da segunda reunião do Conselho Consultivo de Economia

None
Foto DR/SRE

A Madeira prepara novos incentivos para apoiar as empresas e reforçar a resposta aos efeitos da crise energética, anunciou hoje o secretário regional de Economia, durante a segunda reunião do Conselho Consultivo de Economia (CCE), que decorreu esta quarta-feira, no Palácio do Governo Regional.

José Manuel Rodrigues voltou a destacar o impacto que a guerra no Médio Oriente continua a ter na economia regional, afectando as empresas e as famílias, mas garantiu que a Região "respondeu bem" através de medidas relacionadas com a produção de energia, o controlo dos preços dos combustíveis e o apoio às empresas para preservar postos de trabalho e evitar aumentos nos preços ao consumidor.

Entre os principais temas debatidos no encontro estiveram as acessibilidades aéreas à Madeira, com especial preocupação em relação ao Subsídio Social de Mobilidade e à inoperacionalidade do Aeroporto da Madeira, conforme deu conta o gabinete do governante, em comunicado. O Conselho apontou ainda, acrescenta a mesma fonte, a falta de mão-de-obra, o excesso de burocracia na administração pública, os problemas com a habitação e o envelhecimento da população como desafios prioritários.

O secretário regional defendeu a necessidade de uma importação regulada e humanizada de trabalhadores e apelou à simplificação de procedimentos administrativos para acelerar o investimento privado.

No âmbito do apoio às empresas, o Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE) deverá lançar, dentro de um a dois meses, dois sistemas de incentivos já existentes, agora adaptados para mitigar o impacto do aumento dos custos da energia e dos combustíveis. Um dos programas passará a incluir despesas energéticas e combustíveis no apoio ao funcionamento das empresas, enquanto o outro reforçará os apoios ao transporte, sobretudo para exportadoras e empresas dependentes de matérias-primas importadas.

Na área social, o governante recordou que o Governo Regional já construiu mais de 800 habitações, embora reconheça que a resposta continua insuficiente face às necessidades actuais e futuras. Defendeu, por isso, mais oferta habitacional para a classe média, famílias de baixos rendimentos e jovens casais.

O governante alertou, ainda, para os desafios do envelhecimento populacional, sublinhando a necessidade de reforçar respostas nas áreas da saúde, segurança social e apoios sociais, de forma a garantir melhor qualidade de vida à população idosa.

0
 Comentários