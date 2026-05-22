Governo Regional lamenta morte de um "defensor incansável dos nossos emigrantes e das suas causas"

O Governo Regional da Madeira "manifesta publicamente o seu mais profundo pesar pelo falecimento" de José Luiz da Silva, "ilustre Conselheiro da Diáspora Madeirense na República da África do Sul, ocorrido esta manhã em Joanesburgo", frisando que "com o seu desaparecimento, a Região Autónoma da Madeira e a sua diáspora perdem um homem de convicções inabaláveis e um defensor incansável dos nossos emigrantes e das suas causas".

lembrando que ao longo da sua carreira jornalística, José Luiz da Silva "assumiu a missão de dar voz aos anseios, às dificuldades e às vitórias da comunidade madeirense, utilizando a palavra para aproximar os cidadãos, denunciar injustiças e celebrar a identidade cultural além-fronteiras", reforçando que "o seu percurso ficou marcado por uma ligação umbilical à sua terra natal, provando que a distância geográfica nunca significou esquecimento", elogia.

Ainda como Conselheiro das Comunidades, lembra a nota emitida pela Presidência do GR, José Luiz da Silva "colocou-se sempre na primeira linha da defesa dos direitos e do bem-estar da comunidade madeirense em terras africanas. O seu extraordinário sentido de missão, a sua generosidade e a sua dedicação ao próximo constituem um legado de resiliência e de luta que ficará indelevelmente gravado na memória coletiva de todos os madeirenses".

E conclui que, "neste momento de consternação e de dor, o Governo Regional da Madeira endereça à família enlutada e a toda a comunidade da diáspora na África do Sul as mais profundas e sinceras condolências, prestando uma sentida homenagem ao seu percurso e ao impacto duradouro do seu trabalho".