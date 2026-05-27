Sobrevivem cinco de sete pessoas presas em gruta no Laos

Cinco das sete pessoas presas há cerca de uma semana numa gruta no Laos sobreviveram, incluindo à enchente das águas no local, anunciaram hoje as equipas de resgate do Laos e da Tailândia.

"Encontrámos cinco pessoas vivas e em segurança. Ainda estamos em buscas por outras duas", lê-se numa mensagem nas redes sociais de uma associação de socorro e mergulho do Laos.

O socorrista tailandês Kengkach Bangkawong também publicou um vídeo no qual afirmou: "alcançámos nosso objetivo às 16:30. Encontrámos cinco pessoas e estamos à procurando das outras duas".

Ao todo, estão envolvidas cerca de 100 pessoas nas operações de resgate, incluindo o mergulhador especializado finlandês Mikko Paasi, na região de Xaysomboun, a nordeste da capital do Laos, Vienciana.