“Santana deixou de pedir auxílio para apresentar resultados”

O presidente da Assembleia Municipal de Santana, Martinho Rodrigues, afirmou esta segunda-feira, durante a sessão solene comemorativa do Dia do Concelho, que Santana viveu uma profunda transformação ao longo dos últimos 13 anos, passando de um município com dificuldades financeiras para um concelho capaz de afirmar o seu lugar no desenvolvimento regional.

Na intervenção evocativa do 191.º aniversário da elevação de Santana a concelho, o responsável destacou o percurso realizado desde 2013, sublinhando que o município recuperou capacidade de investimento e estabilidade financeira. “Santana deixou de ser o concelho que pedia auxílio para passar a ser o concelho que apresenta resultados e exige o seu lugar de direito no desenvolvimento da Madeira”, afirmou.

Martinho Rodrigues considerou que este percurso assentou numa estratégia baseada no “rigor e equilíbrio financeiro”, no “humanismo como factor diferenciador” e na “valorização do património e da identidade”.

Ao longo do discurso, o presidente da Assembleia Municipal deu também especial enfoque ao papel das autarquias locais e das Assembleias Municipais no fortalecimento da democracia. Recordando os 50 anos do poder local democrático, salientou que “é no poder local que a democracia ganha rosto humano”, por ser nos municípios e freguesias que os cidadãos encontram maior proximidade e representação.

“Nós somos, no Poder Local, o verdadeiro local do poder, onde a população se sente representada”, declarou, apontando a confiança entre eleitores e eleitos como um dos maiores activos da democracia local.

Na intervenção, Martinho Rodrigues descreveu ainda Santana como “a Sentinela do Norte, uma terra de gente de trabalho, de mãos calosas, de uma generosidade que define o que de melhor o ser humano tem para oferecer”, enaltecendo a identidade e a resiliência da população santanense.

O responsável defendeu que os próximos anos deverão ser marcados pela continuidade das políticas implementadas, mas também por uma nova ambição para o concelho, apostando no rejuvenescimento, inovação e desenvolvimento sustentável.

A encerrar, deixou uma mensagem de confiança no futuro do município. “O futuro de Santana é promissor, e juntos, faremos dele uma realidade ainda mais brilhante”, concluiu.