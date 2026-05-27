Madeira e Benguela abrem portas a parcerias nas pescas do atum e na captação de investimento

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, recebeu hoje, em audiência, o presidente da Câmara de Comércio, Indústria, Agro-Pecuária e Pescas de Benguela (CCIAP), Adriano Cardoso, numa reunião centrada na captação de investimento e no reforço de parcerias entre a Madeira e a província angolana.

De acordo com Adriano Cardoso, o encontro correu “muito bem” e insere-se num trabalho em curso para atrair investimento para Benguela, com foco em áreas estratégicas como as pescas, nomeadamente a pesca do atum, destacando a possibilidade de cooperação na formação de pescadores, com o eventual envio de profissionais da Madeira para Angola e a vinda de angolanos à Região para ações de capacitação.

Segundo nota à imprensa, o responsável angolano referiu ainda a intenção de avançar com uma geminação entre a Câmara Municipal de Machico e a Administração Municipal de Benguela, sublinhando o interesse em estreitar laços institucionais e económicos entre os dois territórios.

A visita abriu igualmente espaço a contactos com outras entidades na Madeira, num movimento que a CCIAP de Benguela pretende transformar em oportunidades concretas de cooperação económica e empresarial.

A Câmara de Comércio, Indústria, Agropecuária e Pescas da Província de Benguela é a principal instituição de representação empresarial na região de Benguela, em Angola. Tem como principal missão promover o desenvolvimento económico local, atrair investimentos, apoiar as empresas e facilitar parcerias estratégicas, tanto a nível nacional como internacional.