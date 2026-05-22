UMa conta duplicar oferta de alojamento local e reforçar parcerias interinstitucionais

O Auditório da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, acolheu, esta tarde, a cerimónia de entrega dos diplomas aos estudantes da segunda edição da Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais, ministrada pela Universidade da Madeira, em parceria com a Universidade Católica Portuguesa.

A cerimónia contou com intervenções do Reitor da UMa, Sílvio Moreira Fernandes, dos coordenadores da Pós-Graduação, Joaquim Pinheiro e Raquel Duque, bem como do representante dos estudantes, Afonso Câmara, com uma mensagem gravada.

Com a conclusão desta formação, os diplomados ficam habilitados para exercer funções em diversas actividades profissionais, incluindo assessoria política e comunicação política, carreira política e em organizações internacionais, consultoria e relações internacionais em empresas.

Hoje foram entregues 11 diplomas. Mas as candidaturas para a terceira edição da Pós-Graduação encontram-se abertas até ao próximo dia 29 de Maio e com boa adesão.

O reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Fernandes, ainda à margem da cerimónia, destacou a importância das parcerias interinstitucionais, defendendo que “o país é demasiado pequeno para que a rede do ensino superior não seja optimizada através destas parcerias”.

Sublinhou, em particular, o trabalho desenvolvido na área da medicina, tendo adiantado que o processo para avançar com um quarto ano do curso está a ser preparado em conjunto com a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e a Secretaria Regional da Saúde. A proposta deverá ser submetida à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior no próximo ano, com a expectativa de entrar em funcionamento em 2027/2028, mantendo as actuais 39 vagas.

Quanto às residências universitárias, o reitor revelou que as obras na Rua de Santa Maria e na Rua da Carreira estão praticamente concluídas, enquanto a nova residência da Quinta de São Roque, financiada pelo PRR e com capacidade para 180 camas, deverá ficar pronta até 31 de Agosto. Com estes investimentos, a Universidade da Madeira deverá praticamente duplicar a oferta de alojamento estudantil.

Raquel Duque, a responsável pela pós-graduação da Universidade Católica Portuguesa, apontou que tem havido uma procura crescente por pós-graduações e mestrados que incluam, de forma abrangente ou parcial, unidades curriculares ligadas à Ciência Política e às Relações Internacionais. Uma procura que pode bem ser explicada pela conjuntura actual, que leva a uma vontade de compreender o que se passa no mundo e de encontrar respostas. Essas respostas "nunca são absolutas nem definitivas", mas ajudam, pelo menos, a articular melhor aquilo que ouvimos e testemunhamos todos os dias.

Segue-se, no mesmo local, o fórum de debate subordinado ao tema ‘Autonomia, Geoestratégia e Relações Internacionais’, que, para além de intervenções de abertura do Reitor da UMa, do Director da Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais, Joaquim Pinheiro, e da representante da organização, Mónica Silva, integra dois painéis de debate.

O primeiro, intitulado ‘O Futuro da Autonomia: Desafios e Perspetivas num Mundo Interdependente’, contará com a participação de Paulo Miguel Rodrigues (Universidade da Madeira), Ricardo Vieira (Abreu Advogados Madeira) e de Maximiano Martins (Economista), com moderação de Maurício Ornelas (Organização). O segundo painel, subordinado ao tema ‘Transformações Geoestratégicas nas Relações Internacionais’, reunirá o Major-Geral Lopes da Silva (Comandante Operacional da Madeira) e Raquel Duque (Universidade Católica Portuguesa), com moderação de Ricardo Gouveia (Universidade da Madeira).