MAR2030 apoia pescas com mais 3 milhões

Até à próxima sexta-feira está aberto o aviso do MAR2030 que visa apoiar pescadores, armadores e empresas ligadas à transformação e comercialização de produtos da pesca e da aquicultura.

"Com uma dotação de 3 milhões de euros o apoio cobre custos suplementares associados à produção, transformação e comercialização de espécies como tunídeos, peixe-espada-preto, cavala, chicharro, lapas, dourada, pargo e sargo, e as candidaturas são submetidas através do Balcão dos Fundos", indica nota à imprensa.

Revela ainda que "podem apresentar candidatura as pessoas singulares ou colectivas, domiciliadas ou sedeadas na Região, que exerçam actividade na pesca ou aquicultura e coloquem produtos no mercado, bem como os proprietários ou operadores de navios registados nos portos da Madeira". "Podem ainda candidatar-se os operadores do sector da transformação e comercialização na região ou as suas associações", acrescenta.

Por fim recorda que "este programa pretende reforçar a competitividade do sector e assegurar a compensação de custos estruturais associados à insularidade e logística da produção e comercialização de pescado na Madeira".