Parceria entre Hospital da Luz Funchal e Xico Experto

O Hospital da Luz Funchal estabeleceu uma parceria com o Xico Experto, o novo espaço infantil educativo inaugurado em São Martinho, no Funchal, dedicado ao desenvolvimento criativo, sensorial e pedagógico das crianças através da recriação de diferentes profissões e experiências do quotidiano.

No âmbito desta colaboração, o Hospital da Luz Funchal ficará responsável pela componente de saúde didática do espaço, contribuindo para a criação de experiências educativas que aproximem as crianças do universo da saúde de uma forma lúdica, interativa e adequada às diferentes faixas etárias.

A parceria pretende promover a literacia em saúde desde a infância, incentivando hábitos de vida saudáveis e sensibilizando os mais novos para temas como alimentação equilibrada, higiene, prevenção, segurança infantil, bem-estar emocional e primeiros socorros.

Integradas num ambiente pensado para estimular o imaginário infantil e a aprendizagem através da brincadeira, as iniciativas desenvolvidas pelo Hospital da Luz Funchal irão permitir às crianças explorar o papel dos profissionais de saúde, compreender conceitos básicos relacionados com o corpo humano e desenvolver uma maior consciência sobre saúde e bem-estar.

A parceria arranca oficialmente no próximo dia 1 de junho, Dia Mundial da Criança, com a realização de um workshop de primeiros socorros dirigido às crianças, promovido por profissionais do Hospital da Luz Funchal. A iniciativa contará ainda com várias atividades e surpresas preparadas para assinalar o início desta colaboração.

Além das atividades dirigidas às crianças, a parceria contempla também ações de sensibilização destinadas a famílias, escolas e comunidade educativa, reforçando o compromisso de ambas as entidades com a educação, a prevenção e a proximidade à comunidade.

Para o Hospital da Luz Funchal, esta colaboração representa mais um passo na promoção de uma cultura de saúde preventiva e educativa, contribuindo para formar crianças mais informadas, autónomas e conscientes da importância de cuidar da sua saúde desde cedo.