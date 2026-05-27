Porto Santo Line disponibiliza viagens extraordinárias a 4 e 7 de Junho

A Porto Santo Line informa que irá disponibilizar viagens extraordinárias nos dias 4 e 7 de Junho, com o objectivo de apresentar alternativas adicionais aos passageiros.

No dia 4 de Junho, quinta-feira, as ligações entre o Funchal e Porto Santo serão realizadas às 08h00 e às 15h30, sendo esta última uma viagem extraordinária. No sentido Porto Santo – Funchal, as partidas estão previstas para as 12h00, em viagem extraordinária, e às 19h00.

Já no dia 7 de Junho, domingo, as viagens entre o Funchal e Porto Santo acontecerão às 08h00 e às 16h00, sendo esta última extraordinária. No percurso Porto Santo – Funchal, as partidas serão às 12h00, em viagem extraordinária, e às 20h00.

A Porto Santo Line recomenda aos passageiros que acompanhem as actualizações através dos canais oficiais e efectuem as suas reservas atempadamente.