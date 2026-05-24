Atleta olímpica festeja no Porto Santo

O Madeira Island Ultra Swim/Campeonato Nacional e Open de Portugal fechou a sua sétima edição da melhor forma com a festa dos derradeiros títulos nacionais a terem honras da atleta olímpica Angélica André.

Depois de uma paragem devido a lesão, a nadadora do FC Porto, medalha de bronze no Europeu de 2022 e no Mundial de 2024, foi uma das figuras na derradeira prova do MIUS, a prova de 5 quilómetros acabando mesmo por conquistar a medalha de ouro, ao completar o percurso com um tempo de 1:08.02 horas.

Mafalda Rosa, do Académico de Viseu, que no dia anterior tinha conquistado o título na distância dos 10 km, sagrou-se vice-campeã, enquanto Mariana Mendes do Sporting terminou no terceiro lugar.

Nos masculino o brasileiro do FC Porto, Bernardo Gavioli, voltou a ser primeiro (1:04.19,0), tal como nos 10 km, e, tal como aconteceu no dia anterior o título foi entregue ao português Diogo Carvalho do Sporting, que registou a marca de 1:04.22,0. Francisco Amaral e Tomás Sarreira do FC Porto foram segundos e terceiros classificados no campeonato nacional de elite.