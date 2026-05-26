Caça-Talentos do FC Porto estará na Madeira a 4 de Junho

É com o objectivo de identificar jovens promessas do futebol em vários pontos do país que o FC vai organizar uma angariação de talentos dirigida a rapazes e raparigas até aos 12 anos. Esta iniciativa, desenvolvida em articulação entre os departamentos de Futebol de Formação, Futebol Feminino, Scouting e Dragon Force, realiza-se na Madeira, no dia 4 de Junho, das 10h00 às 12h00, no Complexo Desportivo de Gaula e para participar, é obrigatória a inscrição no site do FC Porto.

"Esta é uma excelente oportunidade para jovens jogadores nascidos entre 2014 e 2020 da região poderem demonstrarem o seu talento e potencial ao Futebol Clube do Porto", afirma uma nota enviada à imprensa.

Os participantes que se destaquem na fase inicial do evento passarão à fase final, que terá lugar no New Balance Park, nos dias 20 e 21 de Junho,. Durante esta nova etapa, os jovens terão acesso a sessões de treino especializadas e a momentos competitivos frente a equipas compostas por selecções Dragon Force.



O director de Scouting, Paulo Araújo, sublinha a relevância e o carácter diferenciador de uma “iniciativa que permite complementar a rede de observação tradicional, chegando a jovens que estão fora dos circuitos habituais”: “A Dragon Force tem aqui um papel fundamental, pela sua presença nacional e pelo conhecimento próximo que tem dos contextos locais. Este é um projecto pensado precisamente para identificar talento que, de outra forma, poderia não ser sinalizado", assume.

Temos uma noção muito clara do talento que vai emergindo nas nossas escolas espalhadas pelo País. Ao longo dos anos, muitos destes jovens têm tido a oportunidade de treinar no Olival, à medida que contactam com a nossa metodologia e exigência. Esta iniciativa de angariação reforça esse caminho, abrindo portas a quem ainda não está inserido nesses contextos José Tavares, director de Formação

Já o director do Futebol Feminino, José Manuel Ferreira, realça a importância da inclusão e da prospecção no feminino: “É fundamental estarmos atentos a todas as jovens que vão despontando no futebol. A Dragon Force, pelo seu alcance nacional, desempenha um papel determinante na detecção e desenvolvimento do talento feminino. Esta iniciativa visa também promover e valorizar o futebol feminino”.

