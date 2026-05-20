Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa promove conferência 'Multiculturalidade: A Diferença que nos Une'

A Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE) promove, no próximo dia 21 de Maio, entre as 10h00 e as 13h00, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, a conferência 'Multiculturalidade: A Diferença que nos Une', integrada nas comemorações do Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento.

Segundo nota à imprensa, a sessão de abertura, marcada para as 10h00, ficará a cargo do director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, e do magnífico reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Fernandes.

Pelas 10h20 segue-se a conferência proferida pela professora catedrática e consultora da Organização das Nações Unidas (ONU), Ana Rita Gil, subordinada ao tema 'Mais Pontes, Menos Muros – O Diálogo entre Culturas como marca identitária de um Estado de Direito Democrático'.

Pelas 11h30, terá lugar uma mesa-redonda, com o tema 'Identidade e Pertença', moderada pelo jornalista Paulo Santos, que reunirá o director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, o ex-director regional da Educação, Marco Gomes, o professor da Universidade da Madeira, José Paulo Brazão, e o presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, Marco Gonçalves.

Os interessados em participar nesta conferência gratuita, deverão fazer a sua inscrição através do link: https://forms.cloud.microsoft/e/EqBpFTDhL8 que estará na página de Facebook da Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa.

A conferência de 21 de Maio marca o pontapé de saída das comemorações do Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento. Segue-se a já consolidada Festa da Diversidade Cultural que decorre nos dias 22 e 23 de Maio no Centro Cívico de São Martinho. Finalmente, no dia 2 de Junho, pelas 17h00 é inaugurada a exposição 'Multiculturalidade: A Diferença que nos Une', que estará patente no Palácio do Governo até 15 de Julho.