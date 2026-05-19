Desporto como pilar da formação integral

O director do Madeira Shopping, Alberto Pereira, destacou hoje a importância de dar visibilidade ao trabalho desenvolvido diariamente nas escolas, sublinhando o papel do desporto na formação integral dos alunos.

“O objectivo é simples: dar visibilidade ao trabalho extraordinário feito diariamente nas escolas e mostrar que o desporto é um pilar fundamental na formação integral dos alunos”, afirmou.

O responsável sublinhou ainda o compromisso do Madeira Shopping com o apoio ao Desporto Escolar, no âmbito da parceria com a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, reforçando a continuidade da colaboração ao longo dos anos.

Segundo referiu, a iniciativa permite aproximar a comunidade do trabalho realizado nas escolas, promovendo o reconhecimento da actividade desportiva no contexto educativo.

O Madeira Shopping irá acolher, nos dias 25 e 26 de Maio, diversas actividades do Desporto Escolar, com a participação de centenas de alunos.