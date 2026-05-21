Formação sobre "Saúde Mental no Desporto" na próxima quarta-feira

A Direção Regional de Desporto (DRD) irá organizar, na manhã do próximo dia 27 de Maio, quarta-feira, a formação intitulada "Saúde Mental no Desporto", evento que decorrerá no auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes.

Esta formação decorre do âmbito do Plano Anual de Formação da DRD para "os vários agentes desportivos e recursos humanos integrados no sistema desportivo da Região Autónoma da Madeira", esclarece.

Nesta iniciativa, "pretende-se abordar a introdução à Saúde Mental no Desporto, principais desafios psicológicos e fatores de risco, sinais de alerta e prevenção, estratégias práticas de promoção da saúde mental, bem como proporcionar um momento de reflexão e debate sobre a temática em causa através de uma mesa-redonda composta por recursos humanos do desporto", esclarece a entidade governativa.