Associação assinala Dia Mundial da Esclerose Múltipla

A Associação da Madeira de Esclerose Múltipla assinala o Dia Mundial da Esclerose Múltipla, no próximo dia 29 de Maio, pelas 11h45, na Sala de Conferências e Hall de Entrada do Hospital Dr Nélio Mendonça, com o propósito de sensibilizar a comunidade para a realidade diária de quem convive com esta patologia.

Em nota à imprensa, explica que "a esclerose múltipla é uma doença neurológica crónica, autoimune e desmielinizante do sistema nervoso central, frequentemente diagnosticada em jovens adultos".

E prossegue: "Manifestando-se de forma imprevisível e singular em cada paciente, é comummente designada como a doença das mil faces, uma vez que as lesões na mielina provocam falhas na comunicação entre o cérebro e o resto do corpo, resultando num leque vasto de sintomas que podem incluir fadiga extrema, alterações de equilíbrio, fraqueza muscular, perturbações visuais e disfunções cognitivas".

Acrescenta que "viver com esta condição impõe um desafio constante de adaptação a uma realidade onde a incerteza clínica e as flutuações físicas ditam as regras, exigindo uma reestruturação profunda não apenas na vida do paciente, mas também em todo o seu seio familiar, laboral e social".

"As limitações impostas pela progressão da doença esbarram frequentemente na falta de acessibilidades no espaço público, na incompreensão social face a sintomas invisíveis e em barreiras que dificultam o pleno exercício dos direitos de cidadania e a manutenção de uma vida profissional activa", explica.

Para dar visibilidade a estes obstáculos e promover a empatia na Região, preparou uma exposição temática que desafiará o público a colocar-se na pele de quem vive com esta condição, procurando desmistificar preconceitos e aproximar a sociedade desta causa urgente.

A mostra do Hall de entrada ficará patente até 4 de Junho de forma permanente.

Durante este evento comemorativo, será também apresentado oficialmente a nova mascote, a 'Esperança Múltipla', que, segundo adianta, simboliza "a resiliência, a força e o optimismo inquebrável de todos os doentes e cuidadores que enfrentam esta batalha todos os dias na Região".