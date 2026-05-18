Dia Mundial da Internet assinalado com várias actividades de sensibilização

O Dia Mundial da Internet comemora-se a 17 de Maio. Com o objectivo de promover um uso equilibrado e prevenir as dependências sem substância (utilização problemática da internet, jogo, entre outros), a Direcção Regional da Saúde, através da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD), no âmbito do projecto 'Estou online e agora?', tem assinalado esta data com diversas acções que se centram essencialmente na promoção do bem-estar digital e na sensibilização para os riscos associados ao uso excessivo e inadequado das tecnologias.

Segundo nota à imprensa, no dia 18 de Maio, hoje, às 17h30, decorrerá a Sessão de Abertura das Comemorações do Dia Mundial da Internet 2026, com a presença da secretária regional da Saúde e Protecção Civil, no Centro Comercial Plaza Madeira, piso 2. Segue-se a Conferência 'Entre o real e o virtual, mantém-te saudável', que conta com as intervenções de Carlos Lopes (Start up Madeira) e Matilde Rego (Projecto Liga-te à Vida, Escola Superior de Saúde – UMa) e moderação de Miguel Guarda (Rádio JM), das 17h45 às 18h30. Esta iniciativa será complementada com a disseminação de material informativo por técnicos da UCAD, acompanhados pela mascote do Projecto 'Liga-te à Vida', entre as 16h30 e as 17h30. Este evento é aberto à população em geral.

No decorrer do mês de Maio, serão dinamizadas actividades de sensibilização, lúdico preventivas e disseminação de material informativo em diversos estabelecimentos de ensino: EBS de Santa Cruz, EB 23 Dr. Horácio Bento Gouveia, EBS Dr. Ângelo Augusto da Silva, EB com PE Bartolomeu Perestrelo, EB23 Caniço, Escola Profissional Dr. Sérgio Teixeira e EB23 Santo António. As acções são dirigidas a alunos, encarregados de educação, docentes e comunidade educativa em geral. Abrangem diferentes faixas etárias, começando com o pré-escolar, 1.º ciclo, ensino secundário e profissional, procurando fomentar competências de utilização saudável das tecnologias.