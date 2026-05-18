Exposição 'Voo pelo Desenho' assinala Dia Internacional dos Museus

Celebra-se hoje o Dia Internacional dos Museus e, neste âmbito, "além das portas estarem abertas gratuitamente à comunidade em geral, o Museu de História Natural do Funchal em parceria com a Escola Secundária Francisco Franco, irá proceder à abertura da exposição temporária 'Voo pelo Desenho', pelas 14h30 e que conta com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho", informa uma nota da autarquia.

"Esta exposição é o resultado de todo um processo de aprendizagem e criação de desenhos, que começou com uma visita dos alunos das turmas (12, 13 e 14) da disciplina de Desenho A, de 11º ano de Artes Visuais às coleções científicas do Museu, sob a orientação das professoras Isabel Lucas e Sílvia Pimenta", explica a CMF.

E acrescenta que está "enquadrada na temática 'Biodiversidades', Fauna e Flora da paisagem local – os pássaros, contando também com a participação do projeto multidisciplinar de Educação para a Cidadania e Desenvolvimento Sustentável (professores Isabel Lucas, Sandra Freitas, Irene Geraldes e Agustin Freitas) da Escola Secundária Francisco Franco, que, através da técnica de ilustração de lápis de cor, produziram desenhos sobre diferentes espécies de avifauna assinaladas para o arquipélago da Madeira", realça.

Refira-se que hoje, tal como no Dia Mundial do Turismo, a 27 de Setembro, o Museu de História Natural do Funchal estará de portas abertas ao público entre as 10h00 e as 18h00. Nos outros dias, os adultos pagam 4,63€, os jovens (a partir dos 11 anos) e os reformados pagam 2,42€ e as crianças (até 10 anos) têm entrada gratuita.