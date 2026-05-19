CMF assinala Dia Nacional dos Jardins com várias iniciativas

A Câmara Municipal do Funchal assinala, no próximo dia 25 de Maio, o Dia Nacional dos Jardins, data comemorativa em homenagem ao arquitecto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles (1922-2020), figura de referência na arquitectura paisagista e na defesa do ambiente em Portugal.

Segundo nota à imprensa, "para celebração deste dia, a Câmara Municipal do Funchal, sob os princípios definidos pelo Departamento de Espaços Verdes e Acção Climática (DEVAC) e através da Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos (DJEVU), preparou um programa de actividades que visa promover a reflexão sobre os espaços verdes do Funchal".

Diz ainda que "o programa se inicia no período da manhã, com uma palestra de Pedro Ginja, arboricultor, na Sala da Assembleia, intitulada 'Jardins Históricos e Arte Paisagista no Centro Histórico do Funchal: considerações sobre o património arbóreo e outras estórias'".

Ao longo do dia estão igualmente previstas três visitas guiadas: 1ª Visita Guiada | 11h00 às 12h30 | (com enquadramento do tema da palestra); Jardins Históricos e Arte Paisagista no Centro Histórico do Funchal: considerações sobre o património arbóreo e outras estórias; 2ª Visita Guiada | 14h15 às 15h15 | Jardim Municipal (Contextualização histórica, património natural e construído); 3ª Visita Guiada | 15h30 às 16h30 | na língua inglesa Municipal Jardim (Contextualização histórica, património natural e construído).

As inscrições, com o número limite de 15 participantes, devem ser efectuadas, até ao dia 22 de Maio, através do endereço electrónico [email protected], indicando o número de participantes. Após recepção do pedido, será enviado um e-mail de confirmação.