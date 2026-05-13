Associação Casa do Voluntário assinala Dia Internacional da Família

A Associação Casa do Voluntário, em parceria com a Garouta do Calhau, a AFARAM, a Associação de Motociclismo da Madeira e a Causa Social, estão a organizar a comemoração do Dia Internacional da Família a realizar-se no dia 15 de Maio, das 14 às 17 horas, no Parque Urbano da Nazaré.

Segundo nota à imprensa, "este evento tem como objectivos valorizar o papel da família enquanto pilar fundamental da sociedade, promovendo simultaneamente a inclusão social e o respeito pela diversidade familiar". Para além disso, conforme acrescenta, "reforçar a proximidade entre as famílias e as instituições da região, incentivando a participação activa da comunidade".

Ao longo da tarde, decorrerão diversos momentos de animação, tais como:

15h00 - Grupo Folclórico do Centro Cultural Santo António;

15h30 - Garouta do Calhau – Peça de teatro;

15h45 - Fundação Mário Miguel - Sorrisos e Ritmos do Norte;