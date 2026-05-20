Santa Cruz promove 'teambuilding' e assinala dia dos Recursos Humanos

A Câmara Municipal de Santa Cruz assinalou esta quarta-feira o Dia Internacional dos Recursos Humanos com a realização de uma actividade de 'teambuilding', cuja promoção ficou a cargo da Divisão de Recursos Humanos da autarquia.

A iniciativa procurou aliar a formação a um contexto mais dinâmico, reforçando a importância da valorização das pessoas e das relações humanas no seio das organizações. Em comunicado, a autarquia destaca que o bem-estar dos colaboradores constitui um eixo central das boas práticas de gestão de recursos humanos, pelo impacto positivo que tem na motivação, no ambiente laboral e na qualidade do trabalho desenvolvido.

Com esta acção, o Município de Santa Cruz pretendeu não apenas assinalar uma data simbólica, mas também reconhecer o contributo de todos os trabalhadores que diariamente colaboram para o funcionamento e crescimento da autarquia.