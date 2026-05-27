Há 17 anos, Roma preparava o primeiro grande duelo entre Ronaldo e Messi

A 27 de Maio de 2009, o mundo do futebol preparava-se para assistir, em Roma, a um dos duelos mais aguardados da época. Ou seja, Cristiano Ronaldo frente a Lionel Messi, na final da Liga dos Campeões entre o Manchester United e o FC Barcelona.

Na altura, os dois eram vistos como os principais candidatos ao prémio de melhor jogador do mundo, transformando a final num confronto simbólico entre as maiores estrelas da nova geração do futebol mundial. Cristiano Ronaldo reconhecia que o vencedor da Liga dos Campeões teria vantagem na corrida aos prémios individuais, mas insistia que o foco principal era conquistar o troféu europeu.

Do outro lado, Messi chegava em grande forma ao encontro decisivo, liderando um Barcelona ofensivo e dominante, enquanto Ronaldo procurava conduzir o Manchester United ao bicampeonato europeu. A expectativa em torno do frente a frente entre ambos ajudou a elevar ainda mais a dimensão histórica da final, marcando o início de uma rivalidade que definiria uma era no futebol internacional.

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