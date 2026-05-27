Viriato Sampaio propõe empréstimo obrigacionista e valorização do estádio do Vitória

O candidato da lista C às eleições do Vitória de Guimarães, Viriato Sampaio, propôs hoje um empréstimo obrigacionista para reorganizar a situação financeira da SAD, responsável pelo futebol profissional, e a valorização comercial do Estádio D. Afonso Henriques.

Na apresentação do projeto que irá submeter ao escrutínio dos sócios vitorianos, em 13 de junho, o candidato defendeu a contração de um empréstimo obrigacionista entre os 75 e os 100 milhões de euros (ME), a ser pago num prazo de 20 a 30 anos, para reorganizar a SAD, que, no final da época 2024/25, apresentava 69,45 ME de passivo e 24 ME negativos no capital próprio.

"Há vários caminhos. Neste momento, o caminho traçado é o do empréstimo obrigacionista de uma entidade estrangeira, que depois o coloca em investidores habituados a este tipo de operações. É o caminho que, neste momento, pode criar valor para o Vitória e organizá-lo", referiu, em declarações aos jornalistas, após a apresentação decorrida no centro histórico de Guimarães.

Convencido de que esse é o "caminho mais pertinente" para solucionar "uma situação financeira complexa", o economista lembrou que o fundo V Sports, detentor de 29% do capital, é "um parceiro importantíssimo" e também pode oferecer "um caminho" para a reorganização da SAD, maioritariamente detida pelo clube de Guimarães, com 67,84% das ações.

Apesar das eleições respeitarem ao período entre 2026 e 2029, o líder da candidatura 'Vencer, sentir, crescer' diz que o seu programa eleitoral expressa "uma visão a 10 anos", contemplando, por exemplo, o aumento das receitas com o Estádio D. Afonso Henriques, quer através de camarotes mais rentáveis, quer através de eventos, geridos por uma nova empresa, a Vitória Entertainment.

Quanto ao futebol, Viriato Sampaio recusou esclarecer qual o futuro do treinador Gil Lameiras, cujo contrato com o emblema vimaranense se prolonga até junho de 2027, e disse já ter fechado um pré-acordo com um profissional para assumir o cargo de diretor desportivo, alguém com "muita experiência" e conhecimento do mercado brasileiro.

"O modelo que preconizamos para o Vitória é o modelo tradicional, com diretor desportivo. O Vitória, neste momento, não tem diretor desportivo. Trabalha dois mercados muito importantes e especialmente um, que é o brasileiro. Em Guimarães, o Vitória sempre se deu bem com jogadores brasileiros. Quanto ao nome, está fechado um pré-acordo", lançou, sem revelar a identidade desse responsável.

O candidato defende igualmente criação de uma nova academia de futebol para as equipas principal, B e feminina, com 'miniestádio', e a melhoria das presentes infraestruturas para impulsionar ainda mais uma formação que garantido "resultados excelentes" ao Vitória.

"É incontornável a nossa formação. Vi o último jogo do Vitória [derrota por 2-0 com o Nacional], que não correu bem, mas vi qualidade, toque de bola e jogadores com muita qualidade. O Vitória tem tido resultados excelentes com a formação e a academia, tanto financeiros, como desportivos. É o modelo que defendemos", disse.

Entre outras medidas que constam do programa, incluem-se a criação de um fundo estratégico, para direcionar parte das receitas com as transferências de jogadores para "formação, infraestruturas e inovação" ou o projeto Vitória Olímpico, que prevê apoio a atletas de alto rendimento, com hipóteses de participarem nos Jogos Olímpicos.

Viriato Sampaio é um dos quatro candidatos às eleições de 13 de junho, a par de Belmiro Pinto dos Santos (lista A), Júlio Vieira de Castro (lista B) e de Rui Rodrigues (lista D), no sufrágio com mais listas na história do clube minhoto, que se vai realizar após a demissão do presidente em exercício, António Miguel Cardoso, em 14 de abril.