CDS apresenta voto de congratulação ao CTM Ponta do Sol

Foi votado, esta quarta-feira, por unanimidade o voto de congratulação da autoria do CDS-PP ao "CTM Ponta do Sol, pela conquista do Título de Campeão Nacional da Divisão de Honra de ténis de mesa masculino e subida à 1.ª Divisão Nacional."

No documento, o partido destaca o feito alcançado pelo clube madeirense, que no passado fim de semana assegurou o primeiro lugar na competição, garantindo também o acesso ao escalão máximo do ténis de mesa em Portugal. "O desporto madeirense viveu, no passado fim de semana, mais um momento de glória com a extraordinária prestação do Clube de Ténis de Mesa da Ponta do Sol (CTM Ponta do Sol). Ao sagrar-se Campeão Nacional da Divisão de Honra, o clube não só alcançou o topo da sua categoria, como garantiu a tão almejada subida à 1.ª Divisão Nacional, o escalão máximo do ténis de mesa em Portugal."

A formação da Ponta do Sol fechou a fase final com três vitórias em três jogos, impondo-se ao CFEA Club Football Estrela por 3-1, ao SLU Serpense por 3-1 e ao Ginásio Valbom por 3-2, no encontro decisivo.

O CDS-PP sublinha ainda o percurso do clube, fundado em 1995, e o trabalho desenvolvido ao longo dos anos na formação e competição, que tem permitido projetar o nome da Ponta do Sol e da Região Autónoma da Madeira a nível nacional.

O voto pretende congratular o Clube de Ténis de Mesa da Ponta do Sol pela conquista do título de Campeão Nacional da Divisão de Honra de ténis de mesa masculino e pela consequente subida à 1.ª Divisão Nacional e endereçar felicitações aos atletas Bernardo Antunes, Dinis Cunha, Luís Lume, Pedro Pestana, Rodolfo Pedra e Silas Antunes, à equipa técnica, na pessoa dos treinadores Ricardo Faria e Fabiana Figueira, e à Direção do clube, presidida por João Meneses (senhor Jana), "pelo excelente trabalho desenvolvido e pelo prestígio que esta vitória confere ao desporto regional."