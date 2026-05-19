CMF assinou contratos plurianuais com 17 entidades culturais

O Teatro Municipal Baltazar Dias acolheu, esta terça-feira, a cerimónia de assinatura dos protocolos culturais plurianuais para o período 2026-2029, com 17 associações/entidades da área da cultura, num valor anual a 261 mil euros (mais de um milhão de euros no final dos quatro anos).

No acto, o presidente da Câmara Municipal do Funchal começou por agradecer o "trabalho" realizado pelos agentes culturais, apontando ser essa a razão – o trabalho em prol da cultura e da cidade – para que a autarquia tenha optado pela celebração de contratos plurianuais com a duração de quatro anos, visto que este novo formato implementado pela autarquia permite às entidades beneficiárias maior e melhor planeamento, organização e, sobretudo, "saber, à priori, durante um período mais alargado", fazer uma melhor programação da suas actividades, o que significa maior "estabilidade".

Jorge Carvalho realçou ainda "a compreensão" mostrada por parte das entidades com "este novo enquadramento". O autarca afirmou ainda que da parte da CMF um dos objectivos é "criar as condições" para que quem se dedica, "diariamente", à cultura e criação "possa ter espaço de concretização", valorizando "iniciativas e pessoas", bem como as "instituições".

Refira-se que, além destes apoios plurianuais, ainda em Abril a CMF aprovou apoios para outras 25 entidades da cultura no valor de cerca de 200 mil euros a que se juntam outros substanciais investimento culturais tais como o Funchal Jazz e a Feira do Livro, entre outros.