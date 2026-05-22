Madeirense que abusou da enteada condenado a 17 anos de prisão

O tribunal do Funchal (Edifício 2000) condenou, ontem, um cidadão madeirense a 17 anos de prisão, pela prática de 186 crimes de abuso sexual contra a sua enteada menor.

De acordo com uma nota divulgada hoje pelo Ministério Público, arguido e vítima viviam em família com a mãe e um irmão da menor. A vítima estava na dependência do arguido e sob sua orientação e cuidado, sendo que a mãe deixava a menina aos cuidados do seu companheiro quando se ausentava para trabalhar, circunstância que este aproveitou para manter com a mesma relações sexuais frequentes. Tal conduta iniciou-se quando a criança tinha 10 anos e apenas cessou com a autonomização da vítima aos 18 anos de idade.

Além da pena de prisão aplicada, o colectivo de juízas presidido por Joana Dias condenou o arguido a pagar 10 mil euros de indemnização à vítima, conforme pedido formulado pelo Ministério Público na acusação. A investigação foi iniciada em 2022 e esteve a cargo da Polícia Judiciária.

O arguido, que tem 49 anos, aguardou o julgamento em liberdade.