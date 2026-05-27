Ribeira Brava recebe sessão de divulgação do PEPAC

A Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava, recebe amanhã, pelas 18 horas, uma sessão de divulgação das medidas de apoio do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC), iniciativa promovida pela Secretaria Regional de Agricultura e Pescas para dar a conhecer os fundos comunitários destinados ao sector primário.

Segundo refere a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, serão promovidas sessões de divulgação em todos os concelhos da Região.

Depois do PRODERAM, este quadro comunitário representa um dos maiores instrumentos de apoio público ao desenvolvimento do setor primário regional.

Segundo a tutela, com a dotação global de cerca de 141 milhões de euros, 85% financiados pelo FEADER – Fundo Europeu Agrícola para o Desenvolvimento Regional, e 15% assegurados pelo Orçamento da Região, o valor global pode representar mais de 200 milhões de euros impactados directamente na economia regional, fruto do esforço investido pelos privados.

A sessão contará com a presença do secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel.