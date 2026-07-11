Venezuela critica Colômbia por querer assumir reconstrução após sismos

O Governo venezuelano manifestou hoje consternação perante a intenção do Presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, de assumir os trabalhos de reconstrução após o duplo sismo que devastou La Guaira em 24 de junho.

Num ato público realizado na sexta-feira, De la Espriella afirmou que "a reconstrução da Venezuela tem de ser feita pela Colômbia, com tudo o que isso implique" e deu instruções ao ministro da Defesa, Jorge Eduardo Mora, para formar uma equipa de engenheiros destinada a preparar os trabalhos.

O Presidente eleito colombiano admitiu também uma eventual coordenação com os Estados Unidos para facilitar a operação.

Em reação, o ministro dos Negócios Estrangeiros venezuelano, Yván Gil, manifestou "estranheza" pelo facto de o Presidente eleito da Colômbia parecer "atribuir a si próprio amplas competências nos trabalhos de recuperação e reconstrução", que cabem "exclusivamente ao Estado venezuelano".

A Venezuela "agradece as numerosas manifestações de solidariedade e apoio" e garante que, "caso seja necessário, o Estado venezuelano estabelecerá parcerias de cooperação com empresas públicas e privadas internacionais que contribuam para os trabalhos de recuperação e reconstrução".

No entanto, o governo da Venezuela deixou "muito claro" que não está, para já, prevista qualquer colaboração com o Governo eleito da Colômbia neste domínio.

Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 4.118 mortos e 16.740 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Entre os mortos, há pelo menos 110 portugueses e lusodescendentes, e outros 55 estão desaparecidos ou incontactáveis.

Vários países, incluindo Portugal e outros Estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.