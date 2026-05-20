Xi recebe Putin em Pequim

O presidente chinês Xi Jinping e o seu homólogo russo Vladimir Putin realizam esta quarta-feira, em Pequim, conversações abrangentes sobre as relações bilaterais e os principais temas da agenda global, incluindo o Irão, a guerra na Ucrânia e as relações comerciais. O encontro assume especial relevo por ter ocorrido poucos dias depois de Trump ter visitado Pequim para uma cimeira com Xi.

Xi abordou diretamente a guerra EUA-Israel contra o Irão, dizendo a Putin que uma retoma das hostilidades seria "desaconselhável" e que um cessar-fogo era necessário. "Um cessar-fogo abrangente é da máxima urgência, retomar as hostilidades é ainda mais desaconselhável e manter as negociações é particularmente importante", afirmou o líder chinês, segundo a agência Xinhua citada pela Al Jazeera.

A visita de Putin, a sua 25.ª a território chinês desde que chegou ao poder, coincide com o 25.º aniversário do Tratado Sino-Russo de Amizade. Está prevista a assinatura de cerca de 40 acordos, cobrindo áreas como economia, turismo e educação. As negociações sobre o gasoduto Power of Siberia 2, que ligaria a Rússia à China através da Mongólia, deverão também estar na agenda, com Moscovo a contar que a guerra no Irão aumente a procura chinesa de petróleo russo.