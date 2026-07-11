CDU manifesta solidariedade para com a Venezuela após sismos

A CDU/Madeira deslocou-se ao Consulado da Venezuela no Funchal para apresentar condolências pelas vítimas dos recentes sismos que atingiram aquele país.

Durante a visita, uma delegação da coligação assinou o livro de condolências, manifestando o seu pesar pelo sucedido e transmitindo uma mensagem de solidariedade à República Bolivariana da Venezuela, ao povo venezuelano e à comunidade portuguesa residente naquele país, igualmente afectada pela tragédia.

Na ocasião, a CDU destacou ainda a importância da rápida mobilização das autoridades no apoio às populações atingidas pela calamidade, sublinhando a necessidade de garantir resposta às necessidades das vítimas.

A iniciativa terminou com uma mensagem de esperança deixada no Consulado da Venezuela no Funchal, expressando o desejo de que o país consiga ultrapassar rapidamente as consequências provocadas pelos violentos sismos.