Professor da UMa lidera programa científico da KR 2026

Eduardo Fermé, professor catedrático da Universidade da Madeira(UMa) e investigador do NOVA LINCS na área da Inteligência Artificial, foi escolhido como um dos 'PC Chairs' da próxima edição da 'KR 2026 - International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning', que decorrerá entre 20 e 23 de Julho em Lisboa.

A KR 2026 é considerada uma das mais importantes conferências internacionais em 'Knowledge Representation and Reasoning', uma das áreas centrais da Inteligência Artificial simbólica, dedicada ao estudo de modelos formais de representação de conhecimento e raciocínio automático.

O cargo de'PC Chair' corresponde, segundo refere uma nota enviada, à coordenação científica do programa da conferência, incluindo a organização do processo de revisão e seleção de artigos científicos.

"A nomeação para PC Chair constitui um reconhecimento académico relevante no seio da comunidade internacional de Inteligência Artificial, dado o papel central que o cargo desempenha na organização científica da conferência", lê-se na nota enviada pela UMa.

Eduardo Fermé desenvolve investigação nas áreas de representação de conhecimento, dinâmica de conhecimento e raciocínio formal em Inteligência Artificial desde finais da década de 1980. Ao longo da sua carreira, tem mantido uma participação regular em conferências e projetos internacionais da área, tanto como investigador como na organização científica de eventos académicos. A nomeação representa igualmente uma maior visibilidade internacional para a investigação em Inteligência Artificial desenvolvida na Universidade da Madeira.

Mais informações sobre a conferência podem ser consultadas em: https://kr.org/KR2026