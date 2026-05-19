JPP acusa o Governo de "mentir aos professores"

Miguel Ganança fez uma intervenção, na discussão da petição dos professores, recordando que o Governo Regional e o PSD consideraram as reivindicações dos professores "justas" e prometeram resolver os problemas.

O deputado do JPP lembrou afirmações de deputados e governantes que fizeram promessas aos professores mas "mentiram".

"Cada ano de espera", lembra o deputado, tem consequências na vida dos professores que não estão à espera há dias "estão à espera há anos".

Miguel Ganança acusa o Governo Regional de "mentir" quando disse que as progressões de carreira não foram resolvidas porque "não havia orçamento" porque, simplesmente, essas medidas não constavam da proposta.

O JPP exige ao Governo Regional que defina um calendário para a resolução dos problemas, com efeitos retroactivos a Janeiro de 2026.